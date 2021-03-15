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В 2020-ом за домашнее насилие осудили в четыре раза больше людей, чем годом ранее

15.03.2021, 20:53
В 2020-ом за домашнее насилие осудили в четыре раза больше людей, чем годом ранее - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

В 2020 году в Украине за домашнее насилие осудили 921 человека, в 2019-м – 225. Об этом сообщили в Государственной судебной администрации в ответ на запрос Радио Свобода.

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Как отмечается, в 2020-ом в судах на рассмотрении находилось 1877 производств по домашнему насилию (в 2019 – 626), нерассмотренных осталось 683.

По данным Минсоцполитики, в 2020 году в Украине зафиксировали 211 362 обращения о насилии в семье: от женщин – 86%, от мужчин – 12%, от детей – 2%. В целом – на 66% больше, чем в предыдущем. 

Обострение ситуации в министерстве связывают с пандемией.

  • 5 февраля в Украине запустили анонимный онлайн-дневник "Мені здається", где жертвы домашнего насилия могут поделиться своей историей.

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Наталия Медведева
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домашнее насилие
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