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27.12.2018, 12:31

В 80% сельских амбулаторий нет воды и туалетов - Минрегион

В 80% сельских амбулаторий нет воды и туалетов - Минрегион - Фото
Иллюстрационное фото: iStock Global Images/Ukraine

В Минрегионе рассказали, что ремонтировать морально устаревшие здания дороже, чем построить новые

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Почти в 80% сельских амбулаторий нет воды и туалетов. Об этом заявил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба Кабмина. 

При этом в сельской местности живет около 30% населения страны. 

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Сейчас в сельской местности около четырех тысяч амбулаторий и почти 13 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов. 

"Большинство старых медицинских учреждений в неудовлетворительном санитарном состоянии, там нет даже водоснабжения и туалетов, но есть грибок на стенах. Помещения в аварийном состоянии. Ремонтировать такие морально устаревшие здания дороже, чем строить новые", - отметил Парцхаладзе. 

Планируется построить 517 новых амбулаторий во всех областях. 

14 ноября 2017 года Верховная Рада проголосовала за закон №7117, который предусматривает использование методов телемедицины в сельской местности, а также развитие транспортной инфраструктуры для предоставления медицинской помощи.

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Теги: амбулатория, село, минрегион
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