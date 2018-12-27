В 80% сельских амбулаторий нет воды и туалетов - Минрегион

Иллюстрационное фото: iStock Global Images/Ukraine

Почти в 80% сельских амбулаторий нет воды и туалетов. Об этом заявил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба Кабмина.

При этом в сельской местности живет около 30% населения страны.

Реклама

Сейчас в сельской местности около четырех тысяч амбулаторий и почти 13 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов.

"Большинство старых медицинских учреждений в неудовлетворительном санитарном состоянии, там нет даже водоснабжения и туалетов, но есть грибок на стенах. Помещения в аварийном состоянии. Ремонтировать такие морально устаревшие здания дороже, чем строить новые", - отметил Парцхаладзе.

Планируется построить 517 новых амбулаторий во всех областях.

14 ноября 2017 года Верховная Рада проголосовала за закон №7117, который предусматривает использование методов телемедицины в сельской местности, а также развитие транспортной инфраструктуры для предоставления медицинской помощи.