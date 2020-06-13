В аэропорту Борисполь рассказали о правилах для пассажиров на период карантина

Торжественное открытие Терминала Д в киевском аэропорту "Борисполь"

В Международном аэропорту Борисполь все рейсы пока будет обслуживать исключительно терминал D. Для пассажиров в аэропорту будет действовать ряд правил. Об этом на пресс-конференции сказал гендиректор аэропорта Павел Рябикин, сообщает корреспондент Укринформа.

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"Я думаю, что вернемся к вопросу эксплуатации терминала F, когда увидим, что у нас в месяц выходит более 1 миллиона пассажиров. Тогда мы будем думать о его открытии", - сказал Рябикин.

Директор по стратегическому развитию Борисполя Антон Борисюк рассказал о новых правилах работы аэропорта.

В частности, будет запрещен допуск в терминал провожающих и встречающих, кроме случаев, когда сопровождение необходимо. По словам Борисюка, этого правила придерживаются все аэропорты.

Все пассажиры обязательно должны быть в масках. На входе в терминал проводится измерение температуры. С температурой 38 градусов и больше в аэропорт не пустят. Некоторые авиаперевозчики могут проводить дополнительный температурный скрининг при посадке в самолет.

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