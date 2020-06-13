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В аэропорту Борисполь рассказали о правилах для пассажиров на период карантина

В аэропорту Борисполь рассказали о правилах для пассажиров на период карантина - Фото
Торжественное открытие Терминала Д в киевском аэропорту "Борисполь"
13.06.2020, 19:27

В аэропорту решили, что пока все рейсы будет обслуживать один терминал

В Международном аэропорту Борисполь все рейсы пока будет обслуживать исключительно терминал D. Для пассажиров в аэропорту будет действовать ряд правил. Об этом на пресс-конференции сказал гендиректор аэропорта Павел Рябикин, сообщает корреспондент Укринформа.

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"Я думаю, что вернемся к вопросу эксплуатации терминала F, когда увидим, что у нас в месяц выходит более 1 миллиона пассажиров. Тогда мы будем думать о его открытии", - сказал Рябикин.

Директор по стратегическому развитию Борисполя Антон Борисюк рассказал о новых правилах работы аэропорта.

В частности, будет запрещен допуск в терминал провожающих и встречающих, кроме случаев, когда сопровождение необходимо. По словам Борисюка, этого правила придерживаются все аэропорты.

Все пассажиры обязательно должны быть в масках. На входе в терминал проводится измерение температуры. С температурой 38 градусов и больше в аэропорт не пустят. Некоторые авиаперевозчики могут проводить дополнительный температурный скрининг при посадке в самолет.

  • 27 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что авиасообщение в Украине возобновится с 15 июня. При этом все прибывающие в страну должны будут пойти на 14-дневную самоизоляцию.
  • 12 июня Кабинет министров на внеочередном заседании решил возобновить работу пунктов пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешил въезд иностранным гражданам.
  • Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что с 15 июня украинцев готовы принимать без ограничений на границе США, Турция и Албания. 
Вадим Ребрина
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аэропорт Борисполь авиасообщение
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