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В Академии наук прогнозируют катастрофическое падение рождаемости в 2023 году

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 19:10
В Академии наук прогнозируют катастрофическое падение рождаемости в 2023 году - Фото
Фото: depositphotos.com

Украину в 2023 году ожидает катастрофическое падение рождаемости. Об этом заявила на пресс-конференции в понедельник директор Института демографии Украины им. Птухи, академик Элла Либанова.

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"Чтобы было простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь родила 2,13-2,15 ребенка. В 2021 году у нас было 1,1, то есть в два раза меньше. В 2022 году у нас будет снижение, но оно еще не будет катастрофическим. В 2023 году будет катастрофическое падение рождаемости. Дай бог, чтобы мы остановились на 0,8", – сказала она.

Она заявила, что в связи с войной сокращение населения Украины будет происходить ускоренными темпами.

"Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 миллионов. Но я думаю, что не будет", – сказала Либанова.

"Не будет, потому что война продолжается, мы теряем людей из-за чрезмерной смертности. Это не только погибшие, но и те, кто умирает из-за стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточной медицинской помощи", – пояснила она.

Либанова предупредила, что сокращение населения и дальнейший сдвиг половозрастной структуры в Украине абсолютно неизбежно.

"Мы этого не избежим при любом варианте развития", – сказала она.

Андрій Водяний
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война население рождаемость элла либанова
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