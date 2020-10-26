Будут ли в этом сезоне открытыми горнолыжные курорты Турции и как планировать зимние каникулы, рассказали специалисты Coral Travel

На правах спонсорства

Настоящие реалии, связанные с распространением COVID-19, значительно повлияли на отдых многих украинских туристов. Многие популярные туристические страны стали закрытыми, другие частично принимают гостей при наличии результатов теста и условиям самоизоляции. Турция была первой страной, которая с момента открытия границ внедрила программу Safe Tourism ( "Сертификация здорового туризма") и стала примером по организации и соблюдения правил безопасности. Это позволило тысячам украинских семей безопасно и комфортно отдохнуть летом на любимых пляжных курортах. Будут ли в этом сезоне открытыми горнолыжные курорты Турции и как планировать зимние каникулы, рассказали специалисты Coral Travel.

Смогут ли украинцы отдыхать в Турции зимой?

Несмотря на нестабильную ситуацию, страна находится в так называемой "зеленой" зоне. Это значит, что украинцы смогут продлить лето на морских курортах, посетить Стамбул, или отправиться на горнолыжный отдых (ski.coraltravel.ua/). Туроператор Coral Travel продолжит осенью и зимой чартерную программу перелетов в Анталью: рейсы из Киева запланированы дважды в неделю, более 100 отелей готовы принимать туристов по всем требованиям безопасного туризма. Экскурсионные туры в Стамбул предлагаются с перелетом на регулярных рейсах. Среди горнолыжных курортов этой зимой гостей ждут Эрджиес, Паландокен, Улудаг, Карталкая.

В этом сезоне Coral Travel значительно расширил полетную программу на лыжный курорт Эрджиес: из Киева в Кайсери прямые рейсы будут осуществляться три раза в неделю, а из Одессы, Харькова и Запорожья – раз в неделю. Активный отдых на склонах Эрджиес можно совместить с экскурсиями и шопингом, или комбинированными турами в Каппадокию. Перелеты на в Кайсери будет выполнять авиакомпания МАУ.

Накануне зимнего сезона Coral Travel встретился с Председателем правления горнолыжного курорта Эрджиес в Турции – Муратом Джахит Джинг. Почему туристы отдают предпочтение этому курорту и какие меры безопасности были уже внедрены для туристов смотрите в этом видео:

Турецкие горнолыжные курорты будут чуть ли не единственным предложением для любителей лыж и сноубордов за рубежом этой зимой.

При планировании отпусков многие украинский волнуются, что правила въезда в ту или иную страну могут измениться, Coral Travel предлагает бронирование туров без рисков. Если направление будет закрыто из причин эпидемиологической ситуации, или будут введены ограничения на вылеты из Украины, Coral Travel вернет денежные средства. Детали акции на сайте coraltravel.ua.

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