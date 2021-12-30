В Донецкой области будут судить боевика, который учил детей воевать против Украины

В Донецкой области основателя "военно-патриотических клубов ДНР", 51-летнего жителя Горловки, будут заочно судить за формирование у детей ненависти к Украине. Обвинительный акт направили в Славянский городской районный суд, сообщает Донецкая областная прокуратура.

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По данным следствия, в 2015 году мужчина создал "общественное военно-патриотическое движение Молодая гвардия Донбасса", а в 2016 году – "военно-патриотический клуб Спартанцы". Организации находились на временно оккупированной территории Донецкой области.

Это движение навязывало детям от 8 до 18 лет идеи сепаратизма и неоимперской геополитической доктрины "русский мир", пишет пресс-служба. В частности, они проходили военное обучение, чтобы в будущем служить в структурных подразделениях и вооруженных формированиях оккупационной администрации РФ.

Следователи сообщают, что детей учили навыкам рукопашного боя и как пользоваться огнестрельным оружием. Их приучали к тому, что интересы оккупантов нужно защищать ценой собственной жизни.

Основателя этого клуба будут судить за создание террористической группы или террористической организации и создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В октябре 2021 года был осужден боевик "ДНР", который участвовал в обстреле позиций украинских военнослужащих на Донбассе.

У эксглаваря террористов ДНР обнаружили незадекларированные апартаменты в Дубае на сумму более полумиллиона долларов.

Марина Тищенко

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