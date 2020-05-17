В Европарламенте произошла масштабная утечка данных депутатов и персонала

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Информация о 1200 сотрудниках и членах Европейского парламента попала в открытый доступ. Об этом заявил вице-президент Европарламента по политике в области IT Марсель Колайя, сообщает Politico.

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Данные включают чувствительную информацию и зашифрованные пароли, заявил Колайя, в том числе сведения об учетных записях 1200 избранных чиновников и персонала Европарламента, а также еще 15 000 человек, связанных с европейской политикой. Утечка произошла из системы, обслуживающей официальный домен Европарламента "europarl.eu".

По словам Колайи, данные касаются одной из политических групп Европарламента. Он не уточнил, какой именно, но, по сведениям Politico, речь идет о Европейской народной партии (ЕНП), самом большом партийном объединении в Европе.

Спикер ЕНП Педро Лопес де Пабло подтвердил изданию, что база данных, содержавшая адреса электронной почты и пароли, попала в открытый доступ. Он подчеркнул, что она была устаревшей и содержала информацию, которую использовали подписчики старого сайта ЕНП в 2018 году. Сайт больше не используется после перехода на новый в январе 2019 года.

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"Сервера и текущая база данных не пострадали", - заявил де Пабло.

По словам Яша Кадакии, основателя индийской компании Shadowmap, которая первой обнаружила утечку, попавшие в открытый доступ файлы содержали сведения о тысячах людей и их связях с партиями и учреждениями, в том числе с Европолом и агентством Евросоюза по безопасности внешних границ Frontex.