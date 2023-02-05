В Карпатах температура опустилась до 20 градусов мороза

В Карпатах значительно похолодало, сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

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В воскресенье температура на горе Поп Иван опустилась до 20 градусов мороза. Спасатели ежедневно публикуют информацию об утренней температуре воздуха на Черногорском посте, последнюю неделю она колебалась в районе 10-12 градусов мороза.

Видимость в районе поста – всего 20 м, туман. Ветер северо-западный, 14 м/с.

Спасатели советуют воздержаться от выхода в высокогорье.

По прогнозу Гидрометцентра, морозная погода на большинстве территории Украины будет держаться как минимум до 9 февраля.

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Андрій Водяний

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