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В Киеве умер один из первых украинских IT-предпринимателей Алексей Мась

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 21:46
В Киеве умер один из первых украинских IT-предпринимателей Алексей Мась - Фото
Алексей Мась (фото - Facebook)

В Киеве умер один из первых украинских IT-предпринимателей, создатель Infostore, iForum и mail.ua Алексей Мась. Об этом в Facebook сообщил его брат Виктор.

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Алексей Мась умер 6 октября в возрасте 47 лет. Причиной смерти его брат назвал болезнь.

Мась -один из первых успешных украинских интернет-предпринимателей. Человек в красной рубашке, которую он использовал как визитную карточку. Мась известен, например, тем, что созданный им почтовый сервис Mail.ua был продан Mail.ru примерно за полмиллиона долларов. В 2012 году украинские пользователи перешли на российскую платформу. 

Мась – сооснователь Украинской баннерной сети, а также он запустил Infostore.org, который стал самым известным файлообменником в Украине и был закрыт в 2008-м году. 

До 2019 года на протяжении трех лет Мась занимал должность руководителя инновационной лаборатории компании Киевстара.

В Киеве умер один из первых украинских IT-предпринимателей Алексей Мась

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Вадим Ребрина
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алексей мась
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