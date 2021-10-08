В Киеве умер один из первых украинских IT-предпринимателей Алексей Мась

В Киеве умер один из первых украинских IT-предпринимателей, создатель Infostore, iForum и mail.ua Алексей Мась. Об этом в Facebook сообщил его брат Виктор.

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Алексей Мась умер 6 октября в возрасте 47 лет. Причиной смерти его брат назвал болезнь.

Мась -один из первых успешных украинских интернет-предпринимателей. Человек в красной рубашке, которую он использовал как визитную карточку. Мась известен, например, тем, что созданный им почтовый сервис Mail.ua был продан Mail.ru примерно за полмиллиона долларов. В 2012 году украинские пользователи перешли на российскую платформу.

Мась – сооснователь Украинской баннерной сети, а также он запустил Infostore.org, который стал самым известным файлообменником в Украине и был закрыт в 2008-м году.

До 2019 года на протяжении трех лет Мась занимал должность руководителя инновационной лаборатории компании Киевстара.

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Вадим Ребрина

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