В Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд

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В ночь на сегодня, 14 июня, в Киеве зафиксировали температурный рекорд - это была самая теплая ночь с 1927 года, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Как сообщается, в ночь на пятницу температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +20,1 градусов по Цельсию.

"Учитывая высокий температурный фон, который на 9 градусов превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня", - отмечает обсерватория.

Ранее подобный рекорд в столице фиксировали 11 июня - самая теплая ночь с 1881 года. Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение +25,8 градусов по Цельсию в 2009 году.

12 июня температура воздуха ночью не опускалась ниже 21,3°С, а это значит, что предыдущее рекордное значение +20,2°С в 1957 году было превышено на 1,1°С.