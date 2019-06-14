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14.06.2019, 14:55

В Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд

В Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд - Фото
Фото: unsplash.com

Ночь на 14 июня в Киеве стала самой теплой с 1927 года

В ночь на сегодня, 14 июня, в Киеве зафиксировали температурный рекорд - это была самая теплая ночь с 1927 года, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Как сообщается, в ночь на пятницу температура воздуха в Киеве не опустилась ниже +20,1 градусов по Цельсию.

"Учитывая высокий температурный фон, который на 9 градусов превышает климатическую норму, это, наверное, не последний рекорд жаркого июня", - отмечает обсерватория.

Ранее подобный рекорд в столице фиксировали 11 июня - самая теплая ночь с 1881 года. Среднесуточная температура воздуха повторила рекордное значение +25,8 градусов по Цельсию в 2009 году.

12 июня температура воздуха ночью не опускалась ниже 21,3°С, а это значит, что предыдущее рекордное значение +20,2°С в 1957 году было превышено на 1,1°С.

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Теги: погода, киев, температурный рекорд
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