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В Киеве зажгли огни на главной елке страны. Ее назвали елкой несокрушимости – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 17:18
В Киеве зажгли огни на главной елке страны. Ее назвали елкой несокрушимости – фото - Фото
Фото: КГГА

В понедельник, 19 декабря, на Софийской площади в Киеве зажгли огни на главной елке страны. Об этом сообщил городской глава Виталий Кличко.

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"В этом году было много дискуссий – стоит ли ставить елку. Учитывая, что мы живем в условиях военного положения, обстрелов и отключений электроэнергии. Но, я считаю, что мы приняли правильное решение. Елка должна быть. У наших детей должен быть праздник. Несмотря на все попытки российских варваров лишить украинцев радости Рождества и Нового года", – говорится в сообщении Кличко в соцсетях.

В Киеве зажгли огни на главной елке страны. Ее назвали елкой несокрушимости – фото

В этом году елка гораздо меньше, чем была раньше, – всего 12 метров, а не 31 метр, как в прошлом году. Гирлянда будет работать от генератора, а возле елки можно будет заряжать гаджеты.

Елку несокрушимости, как ее назвали, украсили игрушками прошлых лет: шарами синего и желтого цвета и белых голубей, верхушку ее венчает герб Украины.

Массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади не будет.

Андрій Водяний
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елка киев виталий кличко
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