В Крым вернутся исторические названия на крымскотатарском – Минреинтеграции

Идет работа над возвращением географическим названиям во временно оккупированном Крыму исторических наименований на крымскотатарском языке

Фрагмент карты Крыма выпуска 1922 года

Идет работа над возвращением географическим названиям во временно оккупированном Крыму исторических наименований на крымскотатарском языке. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции.

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Как сообщили в министерстве, Национальная комиссия по вопросам крымскотатарского языка продолжает подготовку к реализации Закона об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии, который предусматривает возвращение географическим названиям в Крыму исторических крымскотатарских наименований.

В числе прочего, согласуются механизмы возвращения крымскотарских названий на дорожные указатели и карты. Для этого будут, в частности, проводиться разъяснения для операторов картографических сервисов.

Нацкомиссия поручила Кабмину разработать соответствующее решение. Работа будет проведена совместно Мининфраструктуры, Минреинтеграции, постпредом президента в Крыму, Меджлисом крымскотатарского народа и Институтом национальной памяти.