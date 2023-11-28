В Крым вернутся исторические названия на крымскотатарском – Минреинтеграции
Идет работа над возвращением географическим названиям во временно оккупированном Крыму исторических наименований на крымскотатарском языке. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции.
Как сообщили в министерстве, Национальная комиссия по вопросам крымскотатарского языка продолжает подготовку к реализации Закона об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии, который предусматривает возвращение географическим названиям в Крыму исторических крымскотатарских наименований.
В числе прочего, согласуются механизмы возвращения крымскотарских названий на дорожные указатели и карты. Для этого будут, в частности, проводиться разъяснения для операторов картографических сервисов.
Нацкомиссия поручила Кабмину разработать соответствующее решение. Работа будет проведена совместно Мининфраструктуры, Минреинтеграции, постпредом президента в Крыму, Меджлисом крымскотатарского народа и Институтом национальной памяти.
- 12 мая 2016 года Верховная Рада переименовала 75 населенных пунктов и районов в оккупированном Крыму. Большинство из них стали называться топонимами крымскотатарского происхождения. Вскоре названия населенных пунктов в соответствии с постановлением Рады появились на картах сервиса Google Maps.