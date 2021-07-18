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В Минкульте рассказали, как будут приобщать молодежь к общению на украинском языке

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2021, 07:45
В Минкульте рассказали, как будут приобщать молодежь к общению на украинском языке - Фото
Ростислав Карандеев (источник - facebook.com_karandieiev)

В Украине планируют создать условия, при которых каждый гражданин будет разговаривать на украинском языке легко и по собственному желанию. Например, молодежь хотят приобщить к украинскому через быт, рассказал первый замминистра культуры Ростислав Карандеев в эфире телеканала Дом.

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"В любом случае, государство является инструментом принуждения. Не исключение и система гособразования, где ученик, школьник, студент должен получить те знания и в том формате, которые определены государственными стандартами и документами", – отметил чиновник.

Он подчеркнул, что один из таких стандартов – это обучение, преподнесение информации на украинском. Находясь в украиноязычной среде, ребенок начинает воспринимать ее как родную и близкую, заявил Карандеев, добавив, что значение также имеет потребление информации на украинском языке.

"Посмотрел, например, русскоязычный фильм. Ты его будешь обсуждать с друзьями, скорее всего, тоже на русском языке. Это легче и проще. Но если ты смотришь интересный фильм на украинском языке, то подспудно, мне кажется, гораздо легче будет и говорить о нем на украинском языке", – отметил замминистра.

Он подчеркнул, что регулирование использования украинского на госуровне – это правильно, "это защита государства и независимости", но все делается "абсолютно честно и спокойно без унижения и уменьшения возможностей для людей". 

  • 16 июля Нацсовет оштрафовал 1+1 за сериал "Кухня" на русском языке.

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Дарья Мостовая
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фильмы украинский язык молодежь Минкульт ростислав карандеев
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