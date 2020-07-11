В Минздраве рассказали, когда запустят электронные больничные

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сейчас систему электронных больничных тестируют в более чем 700 больницах

В Украине Минздрав планирует в августе этого года запустить в тестовом режиме электронные больничные. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, сейчас систему электронных больничных тестируют в более чем 700 больницах.

"В августе мы планируем запустить эту систему. Сначала она будет работать в тестовом режиме, будут и электронные и обычные больничные. В будущем мы достаточно быстро перейдем на электронный реестр больничных", - отметил Степанов.

Чиновник уточнил, что врачи будут заполнять больничные в электронном реестре на сайте Пенсионного фонда.

"Врач сможет сразу заполнить и с помощью электронной подписи подписать этот больничный", - объяснил Степанов.

Он считает, что система электронных больничных позволит снизить риск фальсификаций в данной сфере и сэкономить средства.

"Ежегодно Минздрав закупал эти листки нетрудоспособности на более чем 4 млн грн, поэтому это - неуместно", - уточнил он.

10 июля сообщалось , что министерство здравоохранения начало тестировать электронные больничные, запуск которых ранее отложили из-за пандемии коронавируса.

Арина Толина

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