В МВД напомнили о запрете использования символики тоталитарных режимов: до пяти лет тюрьмы

В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Об этом напоминает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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За изготовление и пропаганду георгиевской ленточки или предметов с ее изображением накладывается штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.

А изготовление и распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов грозят лишением свободы на срок до пяти лет.

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Владислав Сердюк

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