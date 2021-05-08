В МВД напомнили о запрете использования символики тоталитарных режимов: до пяти лет тюрьмы
08.05.2021, 11:30
Вечный огонь (Фото: president.gov.ua)
В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Об этом напоминает пресс-служба Министерства внутренних дел.
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За изготовление и пропаганду георгиевской ленточки или предметов с ее изображением накладывается штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.
А изготовление и распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов грозят лишением свободы на срок до пяти лет.
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