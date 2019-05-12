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12.05.2019, 08:25

В МВД объяснили, когда на дорогах будет больше радаров

В МВД объяснили, когда на дорогах будет больше радаров - Фото
Фото: npu.gov.ua

В МВД отметили, что в местах измерения скорости будут стоять предупреждающие знаки и служебные автомобили

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С 13 мая увеличится количество радаров TruCam, которые фиксируют скорость автомобилей на дорогах. Об этом заявил заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает пресс-служба ведомства.

"К тем 75, которые уже работают, добавляем еще 25 - на участках с повышенной аварийностью, причиной которой является преимущественно именно превышение разрешенной скорости", - отметил он.

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По его словам, в местах измерения скорости будут стоять предупреждающие знаки и служебные автомобили полиции с включенными проблесковыми маячками.

"Все максимально открыто и с максимальным предупреждением, ведь наша цель - не привлечь к ответственности как можно больше, а предупредить правонарушение, снизить скорость", - сказал Билошицкий.

Он напомнил, что за превышение скорости более 20 км/ч штраф составит 255 грн, более 50 км/ч - 510 грн.

22 ноября 2018 года Верховная Рада повысила штрафы за пьяную езду до 51 тыс грн.

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Теги: дороги, мвд, штрафы, радары, TruCam
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