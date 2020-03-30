В МВД рассказали, как будут контролировать обсервацию вернувшихся из-за границы

У мест обсервации прибывших из-за границы граждан Украины находятся сотрудники Нацполиции, которые контролируют соблюдение режима. Об этом в эфире hromadske сказал спикер МВД Артем Шевченко.
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После принятия вчерашнего постановления Кабмина каждый, кто прибывает на территорию Украины, обязан пройти двухнедельную обсервацию, отметил он.
"Так, как сейчас это происходит у отеля в центре Киева и санатория Пуща-Водица, куда прибыли граждане для обязательной обсервации. Там общаются правоохранители с гражданами, объясняют необходимость соблюдения следующих карантинных ограничений и отмечают, что во время изоляции запрещено выходить за пределы обсервации, ни с кем не общаться - только по телефону и другими средствами электронной связи", - сказал Шевченко.
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По его словам, в местах обсервации есть достаточное количество нарядов полиции "для надлежащего обеспечения карантинных мероприятий". Вместе с тем он отметил, что грубых нарушений не зафиксировано.