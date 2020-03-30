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В МВД рассказали, как будут контролировать обсервацию вернувшихся из-за границы

В МВД рассказали, как будут контролировать обсервацию вернувшихся из-за границы - Фото
Артем Шевченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.03.2020, 23:50

После принятия вчерашнего постановления Кабмина каждый, кто прибывает на территорию Украины, обязан пройти двухнедельную обсервацию

У мест обсервации прибывших из-за границы граждан Украины находятся сотрудники Нацполиции, которые контролируют соблюдение режима. Об этом в эфире hromadske сказал спикер МВД Артем Шевченко.

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После принятия вчерашнего постановления Кабмина каждый, кто прибывает на территорию Украины, обязан пройти двухнедельную обсервацию, отметил он.

"Так, как сейчас это происходит у отеля в центре Киева и санатория Пуща-Водица, куда прибыли граждане для обязательной обсервации. Там общаются правоохранители с гражданами, объясняют необходимость соблюдения следующих карантинных ограничений и отмечают, что во время изоляции запрещено выходить за пределы обсервации, ни с кем не общаться - только по телефону и другими средствами электронной связи", - сказал Шевченко.

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По его словам, в местах обсервации есть достаточное количество нарядов полиции "для надлежащего обеспечения карантинных мероприятий". Вместе с тем он отметил, что грубых нарушений не зафиксировано.

  • 29 марта в аэропорт Борисполь прилетели рейсы из Вьетнама и Катара. Пассажиры отказывались от обсервации и пытались вырваться из здания аэропорта. Видео водителя, встречавшего пассажиров, опубликовал в Facebook журналист Виталий Глагола. По его словам, приехавшая полиция и нацгвардейцы не очень помогли. Глагола также уточнил, что прилетевшие должны подписать обязательство о 14-дневной обсервации. Ее предлагали двух типов: бесплатную в отеле "Казацкий" и платную в отеле "Пуща Конгрес".
  • Утром 30 марта в Борисполе оставались 50 человек с самолета рейса Доха-Киев из Катара, которые отказывались ехать на обсервацию. Как отметил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии Укринформу, большинство приезжих без проблем согласились на обсервацию. Оставшимися в аэропорту будут заниматься представители МВД, - сказал Демченко.

Ребрина Вадим
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