В ночь на 7 ноября ПриватБанк приостановит работу на несколько часов

В ночь с 6 на 7 ноября ПриватБанк на несколько часов приостановит работу. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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7 ноября с 01-00 и до 04-30 банк приостановит проведение транзакций по карточкам, а также работу Приват24 для физлиц и Приват24 для бизнеса.

В ходе технологической паузы пройдут и регламентные работы в сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка.

Это произойдет в связи с обновлением программного обеспечения процессингового центра, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.

"Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным и доставлял удовольствие", – сообщили в ПриватБанке.

В банке попросили обратить внимание на эту информацию и возможные неудобства и, соответственно, спланировать отдых или перенести свои безналичные покупки в торговой сети и интернете на несколько часов.

По данным банка, ежегодно объемы операций клиентов с картами ПриватБанка растут на 20%. На сегодня процессинговый центр банка обрабатывает более 70 000 карточных платежей ежеминутно.

Наталия Медведева

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