В Новгород-Северском остались портреты Ленина и Сталина: прокуратура не видит преступления

Черниговская областная прокуратура закрыла уголовное производство по факту изображения в центре Новгород-Северского портретов генсекретаря СССР Иосифа Сталина и основателя СССР Владимира Ленина. Дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Об этом журналисту LIGA.net сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Дело закрыто из-за отсутствия состава преступления", – сказали в прокуратуре.

В 2018 году институт Национальной памяти обратился в Генеральную прокуратуру и Национальную полицию с просьбой возбудить уголовное производство по факту публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима. В частности, речь идет о портретах Сталина и Ленина, которые размещены на водонапорной башне, находящейся около центра города.

В августе 2019 года по требованию прокуратуры экс-городской голова города Олег Бондаренко вынес вопрос удаления изображений на рассмотрение городского совета, пишет Бабель. Сообщается, что за демонтаж проголосовали только пять депутатов из 19 присутствующих.

В Институте нацпамяти тогда заявили, что для демонтажа портретов не нужны никакие решения и разрешения, так как "они не стоят ни на каком балансе".

Также в 2018 году Бондаренко заверил, что демонтировать портреты в городе не планируют.

"Мы не пропагандируем данных лиц, не проводим рядом с ними какие-то мероприятия, они просто находятся на башне, и это – не призыв к каким бы то ни было действиям. Не будем убирать портреты", – подчеркнул он.

LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу горсовета Новгород-Северского.

В августе 2018 года сообщалось, что в центре города Новгород-Северского вблизи границы с Россией на водонапорной башне до сих пор сохранились мозаичные портреты Ленина и Сталина.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.