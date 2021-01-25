UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Новгород-Северском остались портреты Ленина и Сталина: прокуратура не видит преступления

25.01.2021, 14:47
В Новгород-Северском остались портреты Ленина и Сталина: прокуратура не видит преступления - Фото
Фото - Александра Ясенчук

Черниговская областная прокуратура закрыла уголовное производство по факту изображения в центре Новгород-Северского портретов генсекретаря СССР Иосифа Сталина и основателя СССР Владимира Ленина. Дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Об этом журналисту LIGA.net сообщили в пресс-службе прокуратуры. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Дело закрыто из-за отсутствия состава преступления", – сказали в прокуратуре. 

В 2018 году институт Национальной памяти обратился в Генеральную прокуратуру и Национальную полицию с просьбой возбудить уголовное производство по факту публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима. В частности, речь идет о портретах Сталина и Ленина, которые размещены на водонапорной башне, находящейся около центра города. 

В августе 2019 года по требованию прокуратуры экс-городской голова города Олег Бондаренко вынес вопрос удаления изображений на рассмотрение городского совета, пишет Бабель. Сообщается, что за демонтаж проголосовали только пять депутатов из 19 присутствующих.

В Институте нацпамяти тогда заявили, что для демонтажа портретов не нужны никакие решения и разрешения, так как "они не стоят ни на каком балансе".

Также в 2018 году Бондаренко заверил, что демонтировать портреты в городе не планируют.

"Мы не пропагандируем данных лиц, не проводим рядом с ними какие-то мероприятия, они просто находятся на башне, и это – не призыв к каким бы то ни было действиям. Не будем убирать портреты", – подчеркнул он.

LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу горсовета Новгород-Северского. 

  • В августе 2018 года сообщалось, что в центре города Новгород-Северского вблизи границы с Россией на водонапорной башне до сих пор сохранились мозаичные портреты Ленина и Сталина.
Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
декоммунизация коммунистическая символика Иосиф Сталин черниговская область Новгород-Северский владимир ленин

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 