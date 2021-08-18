В Одесской области хотят перенести начало учебного года на 20 сентября

Одесская облгосадминистрация выступила с инициативой перенесения начала учебного года на 20 сентября. Там хотят продлить туристический сезон, чтобы увеличить доход местного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

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Там говорят, что из-за климатических изменений май и июнь не пользуются популярностью у отдыхающих, лучшим временем для отдыха в области считается сентябрь.

В ОГА подсчитали, что в сентябре этого года приморские регионы могут дополнительно получить около 600 млн грн в местные бюджеты, из которых 50% приходится на Одесскую область. Поэтому чиновники предложили пересмотреть "пиковые" туристические месяцы отдыха и перенести начало учебного года на 20 сентября.

Для этого необходимо внести изменения в закон о среднем образовании, согласно которому в школах должно быть не менее 175 учебных дней.

В Одесской ОГА говорят, что эту инициативу уже поддержали некоторые народные депутаты от области, а также руководство Николаевской и Херсонской ОГА.

13 августа министр образования Сергей Шкарлет сообщил, что министерство, имея полуторагодовалый опыт работы в условиях и карантина, и жесткого локдауна, выработало по крайней мере три варианта начала нового учебного года.







Вадим Ребрина

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