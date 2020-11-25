Офис генпрокурора обнаружил миллионные уклонения от налогов при продаже масок за рубеж

В генпрокуратуре раскрыли вероятную многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов. По версии следствия, одна из украинских ФОП продала более 300 000 защитных масок гражданину Китая по заниженной стоимости, чтобы заплатить меньше налогов, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Предполагается, что во время реализации масок предпринимательница специально занижала их стоимость в финансово-хозяйственной документации, чтобы не отображать в налоговой декларации полученный чистый доход. Покупателем был китайский гражданин, а после – маски перепродавались им в Испанию.

В итоге во время проведения досудебного расследования ФОП заплатила в госбюджет более 3 млн грн единого налога, а предприятие-производитель масок – более 5 млн грн налога на прибыль.

Сейчас прокуратура направила в суд ходатайство об освобождении предпринимательницы от ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением нанесенного ущерба.

23 сентября 2020 года полицейские раскрыли схему уклонения от уплаты налогов на 260 млн грн.

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Дарья Мостовая

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