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19.10.2018, 16:28

В Париже появилась мемориальная доска в честь Василия Слипака

В Париже появилась мемориальная доска в честь Василия Слипака - Фото
Василий Слипак (фото - скриншот видео)

Доску памяти оперного певца установили 14 октября на фасаде украинского Культурно-информационного центра

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В Париже появилась мемориальная доска с именем Героя Украины, оперного певца, добровольца Василия Слипака, который погиб Донбассе. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Доску установили 14 октября на фасаде украинского Культурно-информационного центра.

"В этих стенах он чувствовал себя как дома, эти стены неоднократно слышали уникальный бас-баритон, его заразительный смех, его вдохновляющие призывы к общине", - написал Климкин.

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Василий Слипак 19 лет жил и работал во Франции, был солистом в Парижской национальной оперы. С началом Майдана возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции в поддержку Украины. С 2015 года Слипак воевал в Донбассе в составе Добровольческого украинского корпуса Правый сектор. У Слипака был позывной Миф - сокращенно от Мефистофеля, персонажа его любимой оперы "Фауст".

29 июня 2016 года погиб от пули снайпера вблизи поселка Луганское в Бахмутском районе Донецкой области. Президент Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины, встретился с родителями Слипака и передал им эту награду погибшего сына.

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Теги: франция, павел климкин, париж, василий слипак
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