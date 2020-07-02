В Польше для пассажиров самолетов из Украины отменили 14-дневный карантин

Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для украинцев, которые прилетают самолетом. Об этом сообщает Польское радио.
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По данным пограничной службы Польш, после отмены контроля на внутренних границах ЕС (в полночь с 12 на 13 июня) нет санитарного контроля и обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу.
"Однако, на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности по въезду иностранцев в Польшу и требованию карантина", - уточняется в сообщении.
На границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польшу все еще ограничен.
Украино-польскую границу можно пересечь только в четырех пунктах пропуска Краковец – Корчева, Рава-Русская – Хребенне, Ягодин – Дорохуск и Шегини – Медика.
По последним данным, Польша находится на 40-м месте в мире по количеству заболевших COVID-19, инфицированы 34 775 человек, 1477 умерли, выздоровели 21 791 пациент.