В Польше для пассажиров самолетов из Украины отменили 14-дневный карантин

Фото: Kyiv Sikorsky Airport/Facebook

Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для украинцев, которые прилетают самолетом. Об этом сообщает Польское радио.

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По данным пограничной службы Польш, после отмены контроля на внутренних границах ЕС (в полночь с 12 на 13 июня) нет санитарного контроля и обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу.

"Однако, на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности по въезду иностранцев в Польшу и требованию карантина", - уточняется в сообщении.

На границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польшу все еще ограничен.

Украино-польскую границу можно пересечь только в четырех пунктах пропуска Краковец – Корчева, Рава-Русская – Хребенне, Ягодин – Дорохуск и Шегини – Медика.

По последним данным, Польша находится на 40-м месте в мире по количеству заболевших COVID-19, инфицированы 34 775 человек, 1477 умерли, выздоровели 21 791 пациент.

С 1 июля Польша возобновила авиасообщение с Украиной.