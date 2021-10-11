В середине недели Украину накроют дожди и похолодает: прогноз погоды

В середине недели Украину накроют дожди и похолодает, но потом вернется ясная погода. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 11 октября, на западе Украины +12..+14, в Закарпатской области и на юге страны +14..+16, в Крыму до +17. В центральных областях и на востоке +12..+15. Осадков не ожидается.

Во вторник, 12 октября, в западных областях +5..+10, в Закарпатской области +11..+13. В центральных областях +9..+14, в Полтавской области до +15. На востоке +14..+18, на юге +13..+17. На западе страны, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются дожди.

В среду, 13 октября, температура сохранится такой же, как и во вторник. Дожди накроют всю территорию страны, кроме востока, Волынской и Львовской областей.

В четверг, 14 октября, на западе +7..+9, в центральных областях +10..+14, на востоке и юге +14..+17. Дождей не обещают.

В пятницу, 15 октября, на западе +10..+12, в центре +10..+14, на востоке и юге +14..+17. Дожди ожидаются только в Одесской области.

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Денис Юдин

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