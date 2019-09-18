В словаре появилось местоимение для гендерно небинарных людей

Сэм Смит (фото - ЕРА)

В старейший американский словарь Merriam-Webster внесли новое значение местоимения "они" (they). Теперь оно может использоваться в отношении человека, который не определяет себя как мужчину или как женщину, сообщает ВВС.

Нововведение направлено на тех людей, чья идентичность находится вне бинарной гендерной системы.

Критики этого решения считают его грамматически неправильным, но в издательстве аргументировали его тем, что слово "они" используется в качестве местоимения в единственном числе еще с конца XIV века.

"Использование слова "они" в единственном числе отражает то, как местоимение "ты" единственного числа выросло из местоимения "вы" множественного числа (речь идет об английском местоимении you, - прим. ВВС). Мы же не жалуемся на то, что использование you в единственном числе грамматически неправильно", - говорится в блоге издательства.

Агентство напоминает, что недавно британский певец Сэм Смит попросил называть его "они" вместо "он". "Я понимаю, что будет много ошибок и неверных определений пола, но все, о чем я прошу, пожалуйста-пожалуйста, попытайтесь", - написал он в Twitter.

Со следующего года жители Нью-Йорка смогут указывать в свидетельстве о рождении свой пол не только как мужской или женский, но и как третий. Такой законопроект подписал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.