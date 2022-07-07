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В СНБО опровергли информацию о запрете в Украине электронных сигарет

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 18:58
В СНБО опровергли информацию о запрете в Украине электронных сигарет - Фото
Электронная сигарета (фото - pixabay.com)

Центр противодействия дезинформации при СНБО обращает внимание на распространение фейковой информации о том, что в Украине якобы запретили электронные сигареты. На самом деле речь идет об их использовании в общественных местах.

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С 11 июля вступают в силу изменения в закон о защите населения от ущерба вторичного табачного дыма, согласно которым запрещается курение электронных сигарет в общественных местах.

В частности, запрещается использование табачных изделий и использование устройств для потребления табака, в том числе электронных устройств для нагрева табака, электронных сигарет, кальянов (в частности, кальянов и электронных сигарет) во всех определенных законом местах, в том числе в ресторанах, кафе и в помещениях предприятий, пояснили в ЦПД.

Также запрещено будет курить на лестничных площадках жилых домов. В Центре советуют предупреждать нарушителей, а в случае отсутствия реакции обращаться в полицию.

  • 16 декабря 2021 года Верховная Рада поддержала законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах, продаже крепких и ароматизированных сигарет и рекламы электронных систем для нагрева табака. Закон вступает в силу через 18 месяцев со дня опубликования.
Вадим Ребрина
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курение электронные сигареты цпд
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