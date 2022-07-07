В СНБО опровергли информацию о запрете в Украине электронных сигарет

Центр противодействия дезинформации при СНБО обращает внимание на распространение фейковой информации о том, что в Украине якобы запретили электронные сигареты. На самом деле речь идет об их использовании в общественных местах.

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С 11 июля вступают в силу изменения в закон о защите населения от ущерба вторичного табачного дыма, согласно которым запрещается курение электронных сигарет в общественных местах.

В частности, запрещается использование табачных изделий и использование устройств для потребления табака, в том числе электронных устройств для нагрева табака, электронных сигарет, кальянов (в частности, кальянов и электронных сигарет) во всех определенных законом местах, в том числе в ресторанах, кафе и в помещениях предприятий, пояснили в ЦПД.

Также запрещено будет курить на лестничных площадках жилых домов. В Центре советуют предупреждать нарушителей, а в случае отсутствия реакции обращаться в полицию.

16 декабря 2021 года Верховная Рада поддержала законопроект о запрете курения электронных сигарет в общественных местах, продаже крепких и ароматизированных сигарет и рекламы электронных систем для нагрева табака. Закон вступает в силу через 18 месяцев со дня опубликования.

Вадим Ребрина

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