В судах Калифорнии домашних животных решили считать людьми

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В соответствии с новым законом, который начнет действовать в Калифорнии в 2019 году, в бракоразводных процессах домашних животных будут рассматривать как людей, а не как имущество. Об этом сообщает NBC News.

Принимая решение о том, с кем останется жить животное после развода, судьи в первую очередь будут учитывать интересы домашнего питомца. Преимущество получит член семьи, который выгуливает животное, кормит его и играет с ним.

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Закон применим не только к собакам, но и к любым другим животным, которые живут в доме хозяев.

Национальное исследование Американской академии брачных юристов 2014 года показало, что большинство юридических споров об опеке над животным (88%) касалась собак, кошки были источником спора в 5% случаев, лошади - в 1%. В остальным 6% были отнесены "другие", в числе которых были игуана, питон и 60-килограммовая черепаха.

25 декабря сообщалось, что в Великобритании запретили продавать животных в зоомагазинах.