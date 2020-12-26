В Украине 70% койко-мест для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом – Ляшко
26.12.2020, 17:21
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
В Украине на 26 декабря кислородом обеспечены 70% коек, предназначенных для пациентов с COVID-19. Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По словам Ляшко, для пациентов с коронавирусом выделено 64 349 койко-мест, из них 44 436 обеспечены кислородом – 69%.
При этом свободными остаются 29 487 коек с кислородом, более половины. В среднем, подчеркнул Ляшко, кислородной поддержки требуют 55-60% от всех госпитализированных.
- 11 ноября Кабмин выделил почти 900 млн грн на обеспечение больниц кислородом для пациентов с COVID-19.
- 17 ноября в Минздраве заявили, что 80% койко-мест в украинских больницах будут обеспечены кислородом не раньше середины декабря.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Методолог 1С
Киев • Sport Life
Операційний менеджер
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1СРазместить вакансию
Киев • Sport Life
Последние новости
Комментарии