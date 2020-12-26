UA

В Украине 70% койко-мест для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом – Ляшко

26.12.2020, 17:21
В Украине 70% койко-мест для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

В Украине на 26 декабря кислородом обеспечены 70% коек, предназначенных для пациентов с COVID-19. Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Ляшко, для пациентов с коронавирусом выделено 64 349 койко-мест, из них 44 436 обеспечены кислородом – 69%.

При этом свободными остаются 29 487 коек с кислородом, более половины. В среднем, подчеркнул Ляшко, кислородной поддержки требуют 55-60% от всех госпитализированных.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Виктор Ляшко кислород коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Археология Рождества

ИсторииАрхеология Рождества
 