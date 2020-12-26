В Украине 70% койко-мест для пациентов с COVID-19 обеспечены кислородом – Ляшко

В Украине на 26 декабря кислородом обеспечены 70% коек, предназначенных для пациентов с COVID-19. Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По словам Ляшко, для пациентов с коронавирусом выделено 64 349 койко-мест, из них 44 436 обеспечены кислородом – 69%.

При этом свободными остаются 29 487 коек с кислородом, более половины. В среднем, подчеркнул Ляшко, кислородной поддержки требуют 55-60% от всех госпитализированных.

11 ноября Кабмин выделил почти 900 млн грн на обеспечение больниц кислородом для пациентов с COVID-19.

17 ноября в Минздраве заявили, что 80% койко-мест в украинских больницах будут обеспечены кислородом не раньше середины декабря.

Денис Юдин

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