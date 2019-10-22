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В Украине изменились правила выдачи водительских прав

В Украине изменились правила выдачи водительских прав - Фото
Фото: depositphotos.com
22.10.2019, 13:39

Изменения касаются будущих водителей и автошкол и они призваны упростить процедуру аккредитации автошкол и улучшить процедуру получения прав

В Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел. 

В пресс-службе сообщают, что изменения касаются будущих водителей и автошкол и призваны снизить административный контроль в сфере подготовки водителей, упростить аккредитацию заведений, а также должны усовершенствовать процедуру получения и обмена прав.

Основные нововведения, которые касаются процедуры подготовки водителей:

- допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;

- практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;

- срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращено с 10-ти до двух лет;

- возможность фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов;

- свидетельство об окончании автошколы в бумажном виде не выдается, вместо этого в электронном виде вносится в Единый реестр МВД.

Изменения для автошкол: 

Во взаимодействии территориальных органов МВД с автошколами введен электронный обмен информацией. 

Также изменена процедура аккредитации автошкол. Функцию аккредитации передали региональным сервисным центрам МВД, а сертификаты, выданные после 5 июля 2016 года, считаются бессрочными.

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водительские права правила выдачи
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