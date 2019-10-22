В Украине изменились правила выдачи водительских прав

В Украине вступили в силу новые правила выдачи водительских прав. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.
В пресс-службе сообщают, что изменения касаются будущих водителей и автошкол и призваны снизить административный контроль в сфере подготовки водителей, упростить аккредитацию заведений, а также должны усовершенствовать процедуру получения и обмена прав.
Основные нововведения, которые касаются процедуры подготовки водителей:
- допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;
- практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;
- срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращено с 10-ти до двух лет;
- возможность фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов;
- свидетельство об окончании автошколы в бумажном виде не выдается, вместо этого в электронном виде вносится в Единый реестр МВД.
Изменения для автошкол:
Во взаимодействии территориальных органов МВД с автошколами введен электронный обмен информацией.
Также изменена процедура аккредитации автошкол. Функцию аккредитации передали региональным сервисным центрам МВД, а сертификаты, выданные после 5 июля 2016 года, считаются бессрочными.