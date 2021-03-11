В Украине изменят систему прогноза погоды, нынешняя действует с 1970-х: видео

Сегодня, 11 марта, в Украине подписали документы, которые позволят полностью реформировать гидрометеорологическую систему страны, которая не обновлялась с 1970-х годов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Соглашение о сотрудничестве в сфере гидрометеорологической деятельности подписали Госслужба по чрезвычайным ситуациям и компания BARON – Critical Weather Intelligence (США).

По словам главы МВД Арсена Авакова, подписание этого документа готовили более трех лет.

Аваков рассказал, что в Украине появится около 13 крупных радаров, а также несколько тысяч специальных датчиков, которые позволят использовать ранний, вероятный и быстрый прогнозы опасных погодных и природных явлений для предотвращения и заблаговременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и катастрофы.

Как пояснил министр, специалисты будут видеть загрязнения воздуха по всей стране, прогнозировать температуру хвойной подстилки в лесах, насыщенность водой атмосферы, будут видеть уровень насыщенности рек.

Глава МВД добавил, что внедрение этой системы позволит существенно уменьшить убытки от погодных и природных явлений в различных отраслях экономики страны, а также будет использоваться в военных технологиях.

По его словам, проект должны одобрить в Верховной Раде и США. После этого понадобится два-три года для полного развертывания системы.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что оборудование, которое использует нынешняя метеорологическая служба, было устаревшим уже на время обретения Украиной независимости.

17 февраля Государственное космическое агентство и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов договорились, что незаконные рубки леса, добыча полезных ископаемых, стихийные свалки, а также застройки побережий водоемов будут отслеживаться с помощью аэрокосмической съемки.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.