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В Украине изменят систему прогноза погоды, нынешняя действует с 1970-х: видео

11.03.2021, 21:51
В Украине изменят систему прогноза погоды, нынешняя действует с 1970-х: видео - Фото
Председатель ГСЧС Николай Чечеткин, глава МВД Арсен Аваков, представитель BARON Сергей Брайлян (Фото: пресс-служба МВД)

Сегодня, 11 марта, в Украине подписали документы, которые позволят полностью реформировать гидрометеорологическую систему страны, которая не обновлялась с 1970-х годов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Соглашение о сотрудничестве в сфере гидрометеорологической деятельности подписали Госслужба по чрезвычайным ситуациям и компания BARON – Critical Weather Intelligence (США).

По словам главы МВД Арсена Авакова, подписание этого документа готовили более трех лет.

Аваков рассказал, что в Украине появится около 13 крупных радаров, а также несколько тысяч специальных датчиков, которые позволят использовать ранний, вероятный и быстрый прогнозы опасных погодных и природных явлений для предотвращения и заблаговременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и катастрофы.

Как пояснил министр, специалисты будут видеть загрязнения воздуха по всей стране, прогнозировать температуру хвойной подстилки в лесах, насыщенность водой атмосферы, будут видеть уровень насыщенности рек.

Глава МВД добавил, что внедрение этой системы позволит существенно уменьшить убытки от погодных и природных явлений в различных отраслях экономики страны, а также будет использоваться в военных технологиях.

По его словам, проект должны одобрить в Верховной Раде и США. После этого понадобится два-три года для полного развертывания системы.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что оборудование, которое использует нынешняя метеорологическая служба, было устаревшим уже на время обретения Украиной независимости.

  • 17 февраля Государственное космическое агентство и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов договорились, что незаконные рубки леса, добыча полезных ископаемых, стихийные свалки, а также застройки побережий водоемов будут отслеживаться с помощью аэрокосмической съемки. 
Наталия Медведева
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