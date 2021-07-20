В Украине могут появиться "извещатели" – будут сообщать о нарушениях ПДД и получать деньги

В парламенте зарегистрировали законопроект, который должен "усилить роль общества в контроле безопасности дорожного движения". В частности, он дает людям право "извещать" о нарушениях правил дорожного движения и получать за это деньги. Инициаторами проекта стали депутаты фракции Слуга народа.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Депутаты предлагают ввести новое определение – "извещатель". Оно означает, что каждый гражданин сможет анонимно сообщить о нарушении, например, правил остановки или парковки автомобилей, в органы внутренних дел и получить за это вознаграждение.

Фиксировать нарушение можно будет при помощи смартфонов или планшетов с применением специальной программы. Предварительно, идентификация заявителя будет осуществляться через Дию.

Размер вознаграждения предлагают установить на уровне 10% от суммы штрафа, который заплатит нарушитель. При этом, для заявителей, которые будут присылать искусственно созданные или "отфотошопленные" видео/фото, будет установлена уголовная ответственность.

8 июня 2021 года в Киеве начали штрафовать за неоплаченную парковку.

Читайте также: В Украине изменили два дорожных знака и окончательно уберут посты ГАИ

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.