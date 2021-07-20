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В Украине могут появиться "извещатели" – будут сообщать о нарушениях ПДД и получать деньги

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 10:45
В Украине могут появиться
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В парламенте зарегистрировали законопроект, который должен "усилить роль общества в контроле безопасности дорожного движения". В частности, он дает людям право "извещать" о нарушениях правил дорожного движения и получать за это деньги. Инициаторами проекта стали депутаты фракции Слуга народа.

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Депутаты предлагают ввести новое определение – "извещатель". Оно означает, что каждый гражданин сможет анонимно сообщить о нарушении, например, правил остановки или парковки автомобилей, в органы внутренних дел и получить за это вознаграждение.

Фиксировать нарушение можно будет при помощи смартфонов или планшетов с применением специальной программы. Предварительно, идентификация заявителя будет осуществляться через Дию.

Размер вознаграждения предлагают установить на уровне 10% от суммы штрафа, который заплатит нарушитель. При этом, для заявителей, которые будут присылать искусственно созданные или "отфотошопленные" видео/фото, будет установлена уголовная ответственность.

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Дарья Мостовая
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