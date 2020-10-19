COVID. В Украине начали регистрацию вероятного препарата от коронавируса – копию "Авигана"
Клинические испытания показали, что препарат якобы сокращает время выздоровления для пациентов с нетяжелыми случаями COVID-19, сообщает Kyodo
Научно-производственная фирма Микрохим подала в Государственный экспертный центр при Министерстве здравоохранения Украины документы на регистрацию препарата-генерика японского противовирусного препарата "Авигана" или же "Фавипиравира". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
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Компания отмечает, что украинский аналог фармпрепарата называется "Фавипиравир-Микрохим" и его оригинал в сентябре прошел клинические испытания в Японии.
Агентство Kyodo News пишет, что одна из компаний-производителей "Авигана" уже подала заявку на получение правительственного разрешения для продажи препарата как средства для лечения COVID-19 в Японии. Клинические испытания показали, что препарат якобы сокращает время выздоровления для пациентов с нетяжелыми случаями COVID-19.
Также "Авиган" уже был одобрен как лекарство от гриппа в Японии, правительство которой создало запасы этого медсредства для подготовки к вспышке COVID-19, сообщает Kyodo.
По информации агентства, бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ хотел, чтобы препарат был одобрен для лечения коронавируса в Японии.
- 17 февраля одна из китайских фармкомпаний заявила, что получила разрешение на продажу фавипиравира как потенциального лекарства от коронавируса.
- 8 апреля власти Японии заявили, что передадут Украине разработанный местной компанией противовирусный препарат "Авиган".
- 10 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Фавипиравир добавили в новый протокол лечения коронавируса.
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