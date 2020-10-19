COVID. В Украине начали регистрацию вероятного препарата от коронавируса – копию "Авигана"

Клинические испытания показали, что препарат якобы сокращает время выздоровления для пациентов с нетяжелыми случаями COVID-19, сообщает Kyodo

Научно-производственная фирма Микрохим подала в Государственный экспертный центр при Министерстве здравоохранения Украины документы на регистрацию препарата-генерика японского противовирусного препарата "Авигана" или же "Фавипиравира". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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Компания отмечает, что украинский аналог фармпрепарата называется "Фавипиравир-Микрохим" и его оригинал в сентябре прошел клинические испытания в Японии.

СПРАВКА. Генерик — лекарственное средство, содержащее химическое вещество — активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией-разработчиком первоначального лекарства.

Агентство Kyodo News пишет, что одна из компаний-производителей "Авигана" уже подала заявку на получение правительственного разрешения для продажи препарата как средства для лечения COVID-19 в Японии. Клинические испытания показали, что препарат якобы сокращает время выздоровления для пациентов с нетяжелыми случаями COVID-19.

Также "Авиган" уже был одобрен как лекарство от гриппа в Японии, правительство которой создало запасы этого медсредства для подготовки к вспышке COVID-19, сообщает Kyodo.

По информации агентства, бывший премьер-министр страны Синдзо Абэ хотел, чтобы препарат был одобрен для лечения коронавируса в Японии.

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Станислав Стороженко

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