В Украине начинается новая волна коронавируса, МОЗ может рекомендовать второй бустер

В Украине начинается новая волна заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, Минздрав уже в сентябре может рекомендовать вторую бустерную дозу вакцинации. Об этом сообщил в интервью Укринформ главный санврач Игорь Кузин.

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"Мы наблюдаем начало роста заболеваемости, и это начало осенней волны, которая является базовой. Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных", – сказал он.

Число выявленных инфицированных COVID-19 за неделю выросло с 9100 до 11 500, говорит Кузин. Количество госпитализированных за неделю доходит до 3100, хотя долгое время оставалось на уровне 1000.

В ближайшее время, скорее всего, Минздрав примет решение о разрешении второй бустерной дозы вакцинации (четвертой дозы суммарно) для всех людей, отмечает главсанврач. Это могут сделать к середине сентября.

"Речь идет о том, что когда человек будет обращаться в пункт прививки, то ему не откажут в вакцинации. Пока что сейчас могут получить второй бустер только люди, имеющие для этого медицинские показания", – рассказал Кузин.

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Марко Сировой

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