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В Украине – неожиданный приток туристов из Саудовской Аравии. В чем причина

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 12:08
В Украине – неожиданный приток туристов из Саудовской Аравии. В чем причина - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

В Украину начало ездить больше туристов из Саудовской Аравии – из-за коронавирусных ограничений по всему миру "саудовцы обратили внимание на украинские достопримечательности, пишет Reuters.

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По словам Антона Тараненко из туристической ассоциации Visit Ukraine, ожидается, что Украину якобы будут посещать 3500 саудовцев ежедневно по сравнению с 4000 туристов в общей сложности в 2020-ом.

Отмечается, что при въезде в Украину требуется ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус. Кроме того, страна является одной из немногих для саудовских туристов, которые не требуют оформления визы.

"Помимо традиционных городских достопримечательностей, страна предлагает множество возможностей для отдыха на природе – от живописных Карпатских гор на западе до оживленного побережья Черного моря на юге", – подчеркивают журналисты.

Ранее, в июне этого года, национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Flynas открыл ежедневный прямой рейс Эр-Рияд-Киев. Позже авиакомпания начала летать и во Львов.

Неожиданный приток саудовских туристов вынудил частично изменить стандартные правила обслуживания гостей в некоторых отелях. Отмечается, что для саудовских клиентов организовывают халяльную еду, перевод меню на арабский язык и другое.

Читайте также: Открывая страну | Путешествовать по Украине и не разлюбить ее: практические советы для комфортного отдыха

Станислав Стороженко
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Львов киев туризм саудовская аравия эр-рияд Flynas
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