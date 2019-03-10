Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.03.2019, 11:24

В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На большей части Украины дожди, сухо только на юге страны

Реклама
Реклама

В воскресенье, 10 марта, в западных областях Украины ожидаются сильные ветры - до штормовых значений. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В течение суток порывы ветра в западных областях страны будут достигать 25-28 м/с. На остальной территории страны ожидаются ветры со скоростью 15-20 м/с (2 уровень опасности, оранжевый).

Реклама

Как сообщает Гидрометцентр, 10 марта почти на всей территории Украины дожди, температура воздух днем прогреется местами до +16 градусов.

Синоптики прогнозируют, что в западных областях пройдут дожди, температура воздуха днем от +7 до +13, ночью от +2 до +5. На севере тоже дожди, днем от +7 до +9, а ночью от +3 до +5. В центре - осадки, днем от +8 до +12, ночью от +3 до +6.

В восточных регионах тоже влажно, температура днем от +9 до +12, ночью от +2 до +5.

В южных областях страны сухо и облачно. Дождь ожидается только в Херсоне. Днем здесь от +13 до +16, ночью от +3 до +6. В Крыму без осадков, днем от +14 до +16, ночью от +5 до +7.

В Киеве сегодня дождь, днем от +8 до +10, ночью от +4 до +6, ветер западный, 7-12 м/с.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ветер, погода, ГСЧС, штормовое предупреждение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 