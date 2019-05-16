В Украине ожидается до +30 градусов: погода, карта

Сегодня, 16 мая, в восточных областях и в южной части температура воздуха будет достигать + 25, + 29 градусов, а иногда и +30 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее словам, на остальной территории Украины днем ожидается + 20, + 26 градусов, на западе + 17, + 22 градуса.
"Дожди с грозами пройдут на западе, а также местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях", - уточнила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
В Киеве есть вероятность дождя с грозой, температура воздуха +23, + 25 градусов.
Диденко отметила, что на выходные в столице будет солнечно, температура +20 градусов.
13 мая сообщалось, что в конце недели осадки прекратятся.