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16.05.2019, 08:43

В Украине ожидается до +30 градусов: погода, карта

В Украине ожидается до +30 градусов: погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com

По прогнозам Укргидрометцентра, на выходных 18-19 мая будет тепло

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Сегодня, 16 мая, в восточных областях и в южной части температура воздуха будет достигать + 25, + 29 градусов, а иногда и +30 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, на остальной территории Украины днем ​​ожидается + 20, + 26 градусов, на западе + 17, + 22 градуса.

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"Дожди с грозами пройдут на западе, а также местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве есть вероятность дождя с грозой, температура воздуха +23, + 25 градусов.

Диденко отметила,  что на  выходные в столице будет солнечно, температура +20 градусов.

13 мая сообщалось, что в конце недели осадки прекратятся.

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Теги: Наталья Диденко, погода, карта
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