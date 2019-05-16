В Украине ожидается до +30 градусов: погода, карта

Фото: depositphotos.com

Сегодня, 16 мая, в восточных областях и в южной части температура воздуха будет достигать + 25, + 29 градусов, а иногда и +30 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, на остальной территории Украины днем ​​ожидается + 20, + 26 градусов, на западе + 17, + 22 градуса.

Реклама

"Дожди с грозами пройдут на западе, а также местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Одесской областях", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве есть вероятность дождя с грозой, температура воздуха +23, + 25 градусов.

Диденко отметила, что на выходные в столице будет солнечно, температура +20 градусов.

13 мая сообщалось, что в конце недели осадки прекратятся.