В Украине ожидаются заморозки до -7, но к выходным немного потеплеет: прогноз погоды

На неделе будет прохладно и сухо, ночью заморозки до -7, к выходным немного потеплеет. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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До выходных синоптики прогнозируют погоду без осадков по всей Украине.

Сегодня, 25 октября, на западе Украины +8..+13, в центральных областях, на юге и востоке страны +7..+10.

Во вторник, 26 октября, на западе +9..+14, в центральных областях, на юге и в Донецкой области +8..+11, в Харьковской области +7..+9, в Луганской +6..+8. Ночью температура опустится ниже нуля, в Черновицкой, Черкасской и Харьковской областях до -6, в Луганской до -7.

В среду, 27 октября, по всей Украине +8..+12 градусов, в Закарпатской области и в Крыму +12..+14. Ночью температура может опускаться до -7 в Черновицкой и Луганской областях.

В четверг, 28 октября, немного потеплеет. В западных и центральных областях +10..+14, в Полтавской, Сумской области и на востоке страны +9..+12, на юге +10..+13.

В пятницу, 29 октября, на западе +11..+15, в Закарпатской области до +16. В центральных областях +10..+14, в Полтавской области и на востоке +9..+12, на юге +10..+13.

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Денис Юдин

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