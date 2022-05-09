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В Украине осталось только 5% этнических русских. 80% назвали родным украинский язык

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 11:34
В Украине осталось только 5% этнических русских. 80% назвали родным украинский язык - Фото
Фото: depositphotos.com

Только 5% жителей Украины считают себя русскими по национальности, свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг. Это рекордно низкий показатель за все время проведения подобных исследований.

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Для сравнения, по переписи 2001 года, население Украины на 17% состояло из этнических русских. После российской оккупации Крыма и части восточных областей Украины количество респондентов, идентифицировавших себя как русские, уменьшилось до 11% и продолжило постепенно сокращаться.

По состоянию на апрель 2022 количество этнических русских в Украине уменьшилось до исторического минимума.

92% опрошенных считают себя украинцами по национальности.

В Украине осталось только 5% этнических русских. 80% назвали родным украинский язык

80% участников опроса считают украинский язык родным (но говорят дома на нем только 51%). Этот показатель демонстрирует постоянную тенденцию роста. Русский язык родным считают 16% респондентов, хотя еще десять лет назад таких было 42%.

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Опрос проводился 27 апреля во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка составила 1000 респондентов, опрос проводился посредством телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования – не более 3,1%.

Андрей Водяный
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украинцы опрос украинский язык
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