В Украине потеплеет до +8°С: карта

В Украине сегодня, 11 февраля, в западных и некоторых центральных регионах пройдут дожди со снегом, в остальных областях - облачно. Температура днем составит до _8 градусов по Цельсию, сообщает Укргидрометцентр.
На севере температура днем будет +1...+3 градуса, ночью -3...-5, осадки не прогнозируются.
В западных областях днем ожидается 4...7 градусов тепла, а ночью - 0...2, также ожидаются осадки в виде дождя и снега.
На востоке синоптики днем прогнозируют +2...+4 градуса, а ночью -1...-3 и облачная погода.
Карта: Укргидрометцентр
На юге ожидается днем 5...8 градусов, а ночью 0...-4.
В центральной части страны синоптики прогнозируют днем 2...+4 градуса, а ночью -3...-7. В Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях Укргидрометцентр прогнозирует осадки в виде дождя.
В Киеве в этот день осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет +2...+4 градуса, а ночью -1...-3.