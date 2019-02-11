В Украине потеплеет до +8°С: карта

Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 11 февраля, в западных и некоторых центральных регионах пройдут дожди со снегом, в остальных областях - облачно. Температура днем составит до _8 градусов по Цельсию, сообщает Укргидрометцентр.

На севере температура днем будет +1...+3 градуса, ночью -3...-5, осадки не прогнозируются.

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В западных областях днем ожидается 4...7 градусов тепла, а ночью - 0...2, также ожидаются осадки в виде дождя и снега.

На востоке синоптики днем прогнозируют +2...+4 градуса, а ночью -1...-3 и облачная погода.

Карта: Укргидрометцентр

На юге ожидается днем 5...8 градусов, а ночью 0...-4.

В центральной части страны синоптики прогнозируют днем 2...+4 градуса, а ночью -3...-7. В Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях Укргидрометцентр прогнозирует осадки в виде дождя.

В Киеве в этот день осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет +2...+4 градуса, а ночью -1...-3.