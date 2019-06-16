В Украине сегодня жара, грозы и возможны подтопления: где именно

Сегодня, 16 июня, синоптики прогнозируют на территории Украины жаркую погоду, местами - дожди с грозами, температура воздуха прогреется до +34 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.
"Жара не сдается. В воскресенье, 16 июня, снова в Украине +30...+35 градусов. Кому повезет – +29 градусов", – написала она.
По данным Укгидрометцентра, на западе страны ожидается дождь с грозами, температура воздуха днем +29 +33, ночью +16 +20. Кратковременные дожди с грозами можно ожидать в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Прогноз погоды на воскресенье, 16 июня, по городам:
Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о подъеме уровне воды в реках - до отметки 155-160 см на реке Дунай возле Вилково (Одесская область). В реках бассейна Сяна и Днестра во Львовской области уровень поднимается из-за паводков на 0,2 - 1,2 м, негативных последствий не ожидается.