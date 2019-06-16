В Украине сегодня жара, грозы и возможны подтопления: где именно

Лето, весна, жара, погода, тепло (фото - pixabay.com)

Сегодня, 16 июня, синоптики прогнозируют на территории Украины жаркую погоду, местами - дожди с грозами, температура воздуха прогреется до +34 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"Жара не сдается. В воскресенье, 16 июня, снова в Украине +30...+35 градусов. Кому повезет – +29 градусов", – написала она.

По данным Укгидрометцентра, на западе страны ожидается дождь с грозами, температура воздуха днем +29 +33, ночью +16 +20. Кратковременные дожди с грозами можно ожидать в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Прогноз погоды на воскресенье, 16 июня, по городам:

Ужгород – +29...+31

Львов – +29...+31

Ивано-Франковск – +29...+31

Тернополь – +29...+31

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +29...+31

Луцк – +29...+31

Ровно – +29...+31

Житомир – +29...+31

Винница – +29...+31

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Сумы – +27... +29

Полтава – +29...+31

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +27...+29

Луганск – +27...+29

Харьков – +27...+29

Киев – +29...+31

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о подъеме уровне воды в реках - до отметки 155-160 см на реке Дунай возле Вилково (Одесская область). В реках бассейна Сяна и Днестра во Львовской области уровень поднимается из-за паводков на 0,2 - 1,2 м, негативных последствий не ожидается.