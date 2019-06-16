Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.06.2019, 10:18

В Украине сегодня жара, грозы и возможны подтопления: где именно

В Украине сегодня жара, грозы и возможны подтопления: где именно - Фото
Лето, весна, жара, погода, тепло (фото - pixabay.com)

Жара не спадет

Сегодня, 16 июня, синоптики прогнозируют на территории Украины жаркую погоду, местами - дожди с грозами, температура воздуха прогреется до +34 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"Жара не сдается. В воскресенье, 16 июня, снова в Украине +30...+35 градусов. Кому повезет – +29 градусов", – написала она.

По данным Укгидрометцентра, на западе страны ожидается дождь с грозами, температура воздуха днем +29 +33, ночью +16 +20. Кратковременные дожди с грозами можно ожидать в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Прогноз погоды на воскресенье, 16 июня, по городам:

  • Ужгород – +29...+31
  • Львов – +29...+31
  • Ивано-Франковск – +29...+31
  • Тернополь – +29...+31
  • Черновцы – +29...+31
  • Хмельницкий – +29...+31
  • Луцк – +29...+31
  • Ровно – +29...+31
  • Житомир – +29...+31
  • Винница – +29...+31
  • Одесса – +29...+31
  • Николаев – +29...+31
  • Херсон – +29...+31
  • Симферополь – +31...+33
  • Кропивницкий – +29...+31
  • Черкассы – +29...+31
  • Чернигов – +28...+30
  • Сумы – +27... +29
  • Полтава – +29...+31
  • Днепр – +29...+31
  • Запорожье – +29...+31
  • Донецк – +27...+29
  • Луганск – +27...+29
  • Харьков – +27...+29
  • Киев – +29...+31

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о подъеме уровне воды в реках - до отметки 155-160 см на реке Дунай возле Вилково (Одесская область). В реках бассейна Сяна и Днестра во Львовской области уровень поднимается из-за паводков на 0,2 - 1,2 м, негативных последствий не ожидается.

Отправить:
Распечатать:
Теги: погода, гроза, подтопления, потоп
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 