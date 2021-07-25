В Украине сохранится жара, ночи станут прохладнее: карта погоды
25.07.2021, 10:00
Фото: LIGA.net
Сегодня, 25 июля 2021 года, в Украине сохранится жаркая погода, завтра в западных областях пройдут грозы. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.
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Сегодня на западе Украины ожидается +27..+29, в центральных областях +26..+29, на юге и востоке до +30. Небольшие дожди пройдут в Черниговской и Сумской областях. Ночью температура опустится до +13..+16 градусов, на юге – до +20.
Завтра, 26 июля, в западных и центральных областях +27..+30, на юге и востоке Украины +30..+32. В западных областях ожидаются дожди и грозы. Ночью +15..+17, в Киеве и южных областях до +19.
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