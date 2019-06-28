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28.06.2019, 07:45

В Украине существенно похолодает

В Украине существенно похолодает - Фото
Фото: pixabay.com

В большинстве регионов Украины дневная температура опустится до +23, пройдут дожди с грозами

В Украине сегодня, 28 июня, во всех областях существенно похолодает. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В среднем температура ночью составит +11… +16 градусов, днем - +18… +23 градусов.

В южных и восточных областях ночью ожидается до +15… +20 градусов, днем - +24… +29 градусов.

Ночью на бге и востоке, а также днем на большей части территории страны кратковременные дожди и грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве сегодня днем пройдет кратковременный дождь, температура составит +19… +21 градус.

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Теги: погода, Укргидрометцентр
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