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08.04.2019, 16:19

В Украине учредят премию имени Георгия Гонгадзе

В Украине учредят премию имени Георгия Гонгадзе - Фото
Георгий Гонгадзе (фото - скриншот видео)

Награду будут вручать журналистам

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В Украине планируют создать премию имени Георгия Гонгадзе в сфере журналистики. Об этом сообщает Громадське.

Премия призвана поддержать журналистов, которые следуют принципам и ценностям независимой журналистики, демонстрируют профессионализм, компетентность, инновационность, создают материалы, приводящие к решению или пониманию определенных проблем в обществе и изменений в стране, а также вносят существенный вклад в развитие медиасреды в целом.

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Основателем премии стали Украинский ПЕН, Ассоциация выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы и издание Украинская правда.

Дата награждения лауреата, сумма вознаграждения, а также другие детали, связанные с присуждением награды, станут известны 9 апреля.

Лауреатов премии будет выбирать жюри из 9 человек. Среди них члены семьи Георгия Гонгадзе, представители Украинского ПЕН, Украинской правды, Ассоциации выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы, а также медиаэксперты, общественные деятели и интеллектуалы.

Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту убийства. Заказчики убийства до сих пор не установлены.

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Теги: георгий гонгадзе, журналисты, премия
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