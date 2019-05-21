В Украине впервые вручили премию имени Гонгадзе

Фото: facebook.com/vakhtang.kipiani

Журналистскую премию имени Георгия Гонгадзе получил Вахтанг Кипиани - журналист и историк, преподаватель, главный редактор онлайн-издания Историческая правда и автор одноименной программы на телаканале Zik, основатель в 2015 году Музея-архива прессы. Об этом сообщает Радио Свобода.

Премию вручили 21 мая в Киеве. Вахтанга Кипиани выбрали из трех представителей средств массовой информации, которые вошли в короткий список премии. Трех человек для короткого списка жюри выбрало из 21 претендента.

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Премию за новаторство в журналистике имени Георгия Гонгадзе основал в этом году украинский ПЕН-клуб. Оценивает претендентов жюри из девяти человек, куда входят представители украинского ПЕН-клуба, медиаэксперты и специалисты из разных сфер, занимающихся вопросами свободы слова.

Победитель получит $3000.

Среди критериев оценки претендентов - профессионализм, компетентность, преданность принципам и ценностям независимой журналистики, существенный вклад в развитие отдельного жанра или журналистики в целом, а также создание материалов, которые привели к пониманию или решения проблем в обществе.

Вахтанг Кипиани - лауреат многих журналистских премий и наград, в частности, "Телетриумф", премии имени Александра Кривенко "За продвижение в журналистике".

21 мая погибшему журналисту Гонгадзе должно было исполниться 50 лет.