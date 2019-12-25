В Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца

Фото: facebook.com/irina.zaslavets

В Ковельской районной больнице совместная с киевским Институтом сердца бригада провела трансплантацию сердца. Это первая такая операция в Украине за последние 15 лет. Об этом сообщил в Facebook руководитель Института сердца Борис Тодуров, который принимал участие в операции.

"Трансплантация сердца. После 15-ти летнего перерыва мы сделали это. Совместная бригада Института Сердца и Ковельской районной больницы. Пациента везли из Киева, поскольку невозможно было привезти донорское сердце", - написал он.

Основатель ГО "Всеукраинское объединение доноров iDonor" Ирина Заславец, которая, по ее словам, присутствовала на операции, сообщила в Facebook, что сердце "пересадил Борис Тодуров, который с командой прибыл из Киева и работал вместе с ковельскими врачами".

По словам секретаря общественного совета при Минздраве Евгения Гончара, это третья операция по трансплантации сердца, проведенная в Украине.

Он отметил, что Ковельская районная больница не строилась для проведения трансплантаций, не требует для осуществления таких операций новых законов и не имеет дополнительного или отдельного финансирования из госбюджета.

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