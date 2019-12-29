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В Украине все еще плюсовая температура, но морозы надвигаются

В Украине все еще плюсовая температура, но морозы надвигаются - Фото
Фото: depositphotos.com
29.12.2019, 12:11

На дорогах гололедица, водителям стоит быть осторожнее

29 декабря на территории Украины пока еще плюсовая температура, в течение дня ожидается +2...+6 градусов, но постепенно морозы надвигаются на Украину. Об этом синоптик Наталя Диденко пишет в Facebook.

На западе температура воздуха 29 декабря составит -1...-6 градусов, небольшой мороз придет на Север, до 0, -3 градусов.

Снег и мокрый снег выпадут в западных, северных областях и в Винницкой области, а также в отдельных районах Кропивницкого и Одесской области будет дождь с мокрым снегом. В восточной части, на основной территории центра и юга в воскресенье без осадков.

В Киеве завтра мокрый снег, днем ​​постепенное прекращение осадков. Температура воздуха ночью и днем ​​от +1 до -3 градусов.
На дорогах появится гололедица, водителям стоит быть осторожнее.

Фото: meteo.gov.ua

30 декабря в Украине везде практически сухо и небольшой мороз.

31 декабря днем ​​потеплеет, на севере, западе и в центре возможен снег, мокрый снег с переходом иногда в дождь.
Новогодняя ночь может быть с небольшим мокрым снегом, около нуля.

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Наталья Диденко погода морозы
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