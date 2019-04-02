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02.04.2019, 16:21

В украинских лесах объявлен сезон тишины

В украинских лесах объявлен сезон тишины - Фото
Фото: ЕРА

В случае нарушения тишины предусмотрены штрафы

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В период с 1 апреля по 15 июня в лесах запрещены любые мероприятия, которые могут быть источником повышенного шума и беспокойства. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

"Это и стрельба, и фейерверки, и ралли или другие спортивные соревнования, которые вызывают шум", - уточнил министр природы Остап Семерак.

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Он напомнил, что это мероприятие имеет целью охрану ареала обитания животных и птиц во время их размножения и воспроизводства популяции.

В случае нарушения тишины предусмотрены штрафы от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, а для должностных лиц - от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В Киеве заработал реестр домашних животных, в котором будет сохранятся важная информация о вашем питомце. Также он позволит вернуть владельцу потерявшееся животное с помощью жетона с QR-кодом.

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Теги: животные, природа, лес
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