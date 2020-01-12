В Украину идет антициклон: какой будет погода - карта

Сегодня, 12 января, на большинстве территории страны будет преобладать сухая, с солнечными прояснениями погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.
"У нас благодаря влиянию антициклона, центр которого расположится над Румынией, будет преобладать сухая, даже с солнечными прояснениями погода", - отметила Диденко.
Температура воздуха снизится, похолодает днем до -1 градусов, на юге ожидается до +6 градусов.
Местами порывистый ветер. В Киеве 12 января будет сухо, ветрено, +2 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
Диденко уточнила, что в ближайшие дни не прогнозируется снег и мороз.