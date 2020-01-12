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В Украину идет антициклон: какой будет погода - карта

В Украину идет антициклон: какой будет погода - карта - Фото
Фото: pixabay.com
12.01.2020, 08:33

Синоптики уточнили, что ближайшие дни снег и мороз не прогнозируются

Сегодня, 12 января, на большинстве территории страны будет преобладать сухая, с солнечными прояснениями погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"У нас благодаря влиянию антициклона, центр которого расположится над Румынией, будет преобладать сухая, даже с солнечными прояснениями погода", - отметила Диденко.

Температура воздуха снизится, похолодает днем ​​до -1 градусов,  на юге ожидается до +6 градусов.

Местами порывистый ветер. В Киеве 12 января будет сухо, ветрено, +2 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

 Диденко уточнила, что в ближайшие дни не прогнозируется снег и мороз.

  • 9 января сообщалось, что в Украину пришел атмосферный фронт.
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Наталья Диденко погода карта 12 января
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