В Украину идет антициклон: какой будет погода - карта

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Сегодня, 12 января, на большинстве территории страны будет преобладать сухая, с солнечными прояснениями погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"У нас благодаря влиянию антициклона, центр которого расположится над Румынией, будет преобладать сухая, даже с солнечными прояснениями погода", - отметила Диденко.

Температура воздуха снизится, похолодает днем ​​до -1 градусов, на юге ожидается до +6 градусов.

Местами порывистый ветер. В Киеве 12 января будет сухо, ветрено, +2 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Диденко уточнила, что в ближайшие дни не прогнозируется снег и мороз.