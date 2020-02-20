В Украину идет антициклон: какой будет погода - карта

Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

В Украине погоду сегодня, 20 февраля, будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей прогнозируется сухая погода, с 23 февраля ожидаются осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

На западе - дождь и мокрый снег, местами – в Винницкой и Житомирской областях. Температура воздуха в течение дня ожидается без особых изменений, + 3, + 8 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве осадков не предвидится, +6 градусов.

"Серьезные осадки с сильным ветром появятся в Украине 23-24 февраля", - уточнила Диденко.