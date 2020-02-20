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В Украину идет антициклон: какой будет погода - карта

В Украину идет антициклон: какой будет погода - карта - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
20.02.2020, 08:29

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня воздух прогреется в центре до +8 градусов

В Украине погоду сегодня, 20 февраля, будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей прогнозируется сухая погода, с 23 февраля ожидаются осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

На западе - дождь и мокрый снег, местами – в Винницкой и Житомирской областях. Температура воздуха в течение дня ожидается без особых изменений, + 3, + 8 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве осадков не предвидится, +6 градусов.

"Серьезные осадки с сильным ветром появятся в Украине 23-24 февраля", - уточнила Диденко.

  • 16 февраля в Киеве внезапно ухудшилась погода, было объявлено штормовое предупреждение.
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Наталья Диденко погода карта антициклон
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