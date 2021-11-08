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В Украину идет похолодание, ночами на неделе ожидается до -7: прогноз погоды

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 09:20
В Украину идет похолодание, ночами на неделе ожидается до -7: прогноз погоды - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В середине недели похолодает, ночами ожидаются морозы до -7, к выходным температура немного поднимется. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 8 ноября, на западе Украины +7..+10, в центральных областях +8..+12, на востоке до +13, на юге +11..+16, в Крыму +17..+19. Небольшие дожди ожидаются в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

В Украину идет похолодание, ночами на неделе ожидается до -7: прогноз погоды

Во вторник, 9 ноября, похолодает: на западе +2..+6, в Закарпатской области +9..+11, в центральных областях +2..+8, на востоке +5..+9, на юге +6..+10, в Крыму +11..+13. Дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

В Украину идет похолодание, ночами на неделе ожидается до -7: прогноз погоды

В среду, 10 ноября, в западных областях +4..8, в Закарпатской области +9..+11, в центральных областях +1..+4, на востоке 0..+4, на юге +2..+6. Осадков не ожидается. Ночью температура местами будет опускаться до -6.

В Украину идет похолодание, ночами на неделе ожидается до -7: прогноз погоды

В четверг, 11 ноября, на западе +6..+9, в центральных областях +3..+7, в Полтавской области +1..+3. На востоке 0..+3, на юге +1..+5, в Крыму +5..+7. Осадков не ожидается. Ночью температура на востоке страны будет опускаться до -7.

В Украину идет похолодание, ночами на неделе ожидается до -7: прогноз погоды

В пятницу, 12 ноября, на западе +4..+9, в центральных областях +2..+7, на востоке +3..+5, на юге +3..+9. Осадков не ожидается.

В Украину идет похолодание, ночами на неделе ожидается до -7: прогноз погоды

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Денис Юдин
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